MLB》銀棒獎出爐！洋基大驚奇首獲獎 「神鱒」7座平歷史

拉梅修生涯首度獲獎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟銀棒獎今日出爐，本次共有7人首度獲獎，分別是：洋基隊的拉梅修（DJ LeMahieu）、勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）與阿爾比斯（Ozzie Albies）、道奇隊貝林傑（Cody Bellinger）、印地安人隊的山塔納（Carlos Santana）、太空人隊的柏格曼（Alex Bregman）、雙城隊的賈佛（Mitch Garver）。

值得注意的是，季中從響尾蛇隊轉至太空人隊的葛蘭基（Zack Greinke），依然靠著他上半季驚人的打擊表現，獲得生涯第二座投手銀棒獎。

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除了新面孔外，今年天使神鱒楚奧特（Mike Trout）依舊靠著精彩的打擊表現，拿下生涯第7座外野手銀棒獎，生涯累積7座銀棒獎追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、葛雷諾（Vladimir Guerrero ）、古溫（Tony Gwynn），並列外野手史上第三多，僅次於紅襪強打拉米瑞茲（Manny Ramirez）的8座以及大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的12座。

國聯銀棒獎名單。（圖片取自推特）

美聯銀棒獎名單。（圖片取自推特）

得獎名單如下：

外野手

美聯

史普林格（George Springer，太空人隊，2座）

貝茲（Mookie Betts，紅襪隊，2座）

楚奧特（Mike Trout，天使隊，7座）

國聯

耶利奇（Christian Yelich，釀酒人隊，2座）

阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.，勇士隊，首度獲獎）

貝林傑（Cody Bellinger，道奇隊，首度獲獎）

一壘手

美聯：山塔納（Carlos Santana，印地安人隊，首度獲獎）

國聯：佛里曼（Freddie Freeman，勇士隊，首度獲獎）

二壘手

美聯：拉梅修（DJ LeMahieu，洋基隊，首度獲獎）

國聯：阿爾比斯（Ozzie Albies，勇士隊，首度獲獎）

游擊手

美聯：柏格茲（Xander Bogaerts，紅襪隊，3座）

國聯：史托利（Trevor Story，洛磯隊，2座）

三壘手

美聯：柏格曼（Alex Bregman，太空人隊，首度獲獎）

國聯：倫登（Antohny Rendon，國民隊，2座）

捕手

美聯：賈佛（Mitch Garver，雙城隊，首度獲獎）

國聯：瑞爾穆托（J.T. Realmuto，費城人隊，2座）

投手

葛蘭基（Zack Greinke，響尾蛇隊/太空人隊，2座）

指定打擊

克魯茲（Nelson Cruz，雙城隊，3座）

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