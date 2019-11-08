晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月

NBA》好不容易盼到當家中鋒復出 七六人狀元郎又得缺3戰

2019/11/08 08:23

B.西蒙斯昨在比賽中扭傷右肩，接下來3場比賽恐怕都得缺席。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季強勢打出一波5連勝的七六人，日前先不敵太陽吞下本季首敗，昨好不容易迎回先前遭禁賽的明星中鋒恩比德（Joel Embiid），卻以104：106輸給爵士苦吞2連敗，今再傳出壞消息，先發主力B.西蒙斯（Ben Simmons）因肩膀扭傷，接下來的3戰恐怕都得缺席。

昨天七六人交手爵士的比賽，第二節B.西蒙斯在一次進攻背框單打歐尼爾（Royce O'Neale）時，疑似因為用力過猛，造成右肩不適，把球傳給隊友哈佛德（Al Horford）便緊抓著自己的右肩，最後僅打了10分鐘留下2分2助攻，就退場休息。

今B.西蒙斯在接受X光檢查後，結果雖然為陰性，但確定為右肩肩鎖關節扭傷，聯盟有消息人士透露，接下來的3場比賽西蒙斯恐怕都得缺席。而當家球星恩比德好不容易結束禁賽復出，另一名主力西蒙斯卻又得高掛傷兵，對目前慘遇連敗的七六人來說，無疑是一大重創。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.