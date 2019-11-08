NBA》好不容易盼到當家中鋒復出 七六人狀元郎又得缺3戰

B.西蒙斯昨在比賽中扭傷右肩，接下來3場比賽恐怕都得缺席。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季強勢打出一波5連勝的七六人，日前先不敵太陽吞下本季首敗，昨好不容易迎回先前遭禁賽的明星中鋒恩比德（Joel Embiid），卻以104：106輸給爵士苦吞2連敗，今再傳出壞消息，先發主力B.西蒙斯（Ben Simmons）因肩膀扭傷，接下來的3戰恐怕都得缺席。

昨天七六人交手爵士的比賽，第二節B.西蒙斯在一次進攻背框單打歐尼爾（Royce O'Neale）時，疑似因為用力過猛，造成右肩不適，把球傳給隊友哈佛德（Al Horford）便緊抓著自己的右肩，最後僅打了10分鐘留下2分2助攻，就退場休息。

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Ben Simmons is in lockeroom right now after hurting his right shoulder



Looks like it happened right here #PhilaUnite pic.twitter.com/hqonFss4gP — John Clark （@JClarkNBCS） November 7, 2019

今B.西蒙斯在接受X光檢查後，結果雖然為陰性，但確定為右肩肩鎖關節扭傷，聯盟有消息人士透露，接下來的3場比賽西蒙斯恐怕都得缺席。而當家球星恩比德好不容易結束禁賽復出，另一名主力西蒙斯卻又得高掛傷兵，對目前慘遇連敗的七六人來說，無疑是一大重創。

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