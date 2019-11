NBA》好不容易盼到當家中鋒復出 七六人狀元郎又得缺3戰

B.西蒙斯昨在比賽中扭傷右肩,接下來3場比賽恐怕都得缺席。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕開季強勢打出一波5連勝的七六人,日前先不敵太陽吞下本季首敗,昨好不容易迎回先前遭禁賽的明星中鋒恩比德(Joel Embiid),卻以104:106輸給爵士苦吞2連敗,今再傳出壞消息,先發主力B.西蒙斯(Ben Simmons)因肩膀扭傷,接下來的3戰恐怕都得缺席。

昨天七六人交手爵士的比賽,第二節B.西蒙斯在一次進攻背框單打歐尼爾(Royce O'Neale)時,疑似因為用力過猛,造成右肩不適,把球傳給隊友哈佛德(Al Horford)便緊抓著自己的右肩,最後僅打了10分鐘留下2分2助攻,就退場休息。

請繼續往下閱讀...

Ben Simmons is in lockeroom right now after hurting his right shoulder



Looks like it happened right here #PhilaUnite pic.twitter.com/hqonFss4gP