NBA》汽車城好消息！ 當家明星前鋒有望回歸在即

葛瑞芬因受傷勢影響，本賽季尚未有出賽紀錄。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季因傷尚未出賽任何一場比賽的活塞前鋒葛瑞芬（Blake Griffin），球團今日宣佈將葛瑞芬放進每日觀察名單內，並取消葛瑞芬所有場外的籃球相關活動，以便他回歸NBA賽場做準備。

活塞稱葛瑞芬因左腿筋和後膝痠痛而讓他缺席新賽季開季至今的比賽，現在則要將他放進每日觀察名單內，顯示這位明星前鋒回歸賽場的日期將至。活塞同樣也在今天表示，陣中的前MVP後衛羅斯（Derrick Rose）還在持續接受腿筋拉傷的治療，而羅斯則是自上週五開始就沒有出的紀錄了。

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除此之外，球隊主控R.傑克森（Reggie Jackson）將因下背部傷勢持續缺陣，佛雷瑟（Tim Frazier）則是因肩膀傷勢目前還待在逐日觀察名單中。

這位2009年的NBA選秀狀元生涯入選過6次明星賽，上賽季替活塞出賽75場，這是葛瑞芬自2013–2014年賽季以來出賽最多的一季，場均可攻下24.5分、7.5籃板和5.4助攻，率領球隊殺進東部季後賽，並入選NBA年度第3隊。

羅斯（上籃者）因拉傷問題現正持續治療。（資料照，美聯社）

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