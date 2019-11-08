12強》鈴木雷射肩無用、讓松田撲空！林哲瑄神跑壘日媒也大讚

林哲瑄展現拚勁大膽搶攻3壘，「神跑壘」獲日媒盛讚。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽，台灣隊昨雖然以1：8不敵強敵日本隊，不過昨首度在12強先發出賽的林哲瑄，在第4局一次大膽精彩的跑壘，讓日本隊右外野手鈴木誠也的雷射肩美技成空，日媒也撰文稱讚林哲瑄高超的跑壘技巧。

昨在12強B組預賽最終戰，日本隊第4局換上大野雄大後援，1出局後，林哲瑄先敲安上壘，下棒王柏融再補上安打，而林哲瑄通過二壘後直衝三壘，日本右外野手鈴木誠也大秀雷射肩迅速回傳，球一個彈跳就進到三壘手松田宣浩的手套，而松田宣浩原想觸殺林哲瑄卻被他側身撲壘閃過，手最後順利碰到三壘壘包。

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裁判起初判林哲瑄出局，在台灣隊提出挑戰後，改判安全上壘，讓主場球迷熱血沸騰、歡聲雷動，台灣隊在僅1出局的情況下，攻佔一三壘，不過接下來大野雄大先K掉王勝偉，下一棒王威晨又敲飛球遭接殺，台灣隊最後沒能把握這個半局得分機會。

而日媒《西日本新聞社》今以「鈴木城也雷射肩遭判定翻盤，台灣神跑壘讓松田撲空」為題，稱讚林哲瑄大膽跑壘技巧以及其在球隊落後時展現出來的拚勁，而報導一出也引發日本網友熱議，有許多日本網友在新聞下的留言大讚鈴木誠也的雷射肩，不過仍大讚林哲瑄的「神跑壘」認為他側身撲壘實在太有技巧。

林哲瑄跑壘展現拚勁。（記者林正堃攝）

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