歐霸》青春風暴來襲！ 曼聯靠3年輕小將進球取勝

年僅18歲的前鋒小將格林伍德，今天貢獻1顆進球和1次助攻。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸小組賽事第4輪比賽日，L組由英超豪門曼聯於主場迎戰來自塞爾維亞聯賽的貝爾格勒游擊隊，「紅魔」曼聯靠著格林伍德（Mason Greenwood）、拉許福德（Marcus Rashford）和馬歇爾（Anthony Martial），鋒線上這3名年輕球員分別取得進球，最終曼聯以3：0擊敗實力有段落差的游擊隊。

馬歇爾（紅衣者）攻進球隊第2顆進球。（路透社）

比賽第21分鐘，曼聯18歲小將格林伍德在禁區內起左腳射門得手，替球隊先馳得點，先前格林伍德在本季歐霸盃第一場賽事場時，對上阿斯塔納攻進生涯首顆入球，該場賽事曼聯也靠這顆入球以1：0奪勝，而當時未滿18歲的格林伍德打破曼聯隊史於歐戰中最年輕進球的紀錄。

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比賽第33分鐘，傷癒歸隊的23歲法國前鋒馬歇爾一路球帶進禁區，連過3人起腳，門將未能將球擋下使得兩隊比分來到2：0曼聯領先，紅魔及帶著兩球領先進入下半場。

下半場比賽第49分鐘，拉許福德在禁區內接獲楊恩（Ashley Young）的傳球後直接起腳勁射，皮球快速直竄球門左上死角，守門員完全沒有機會撲出，將比分再度改寫為3：0，終場曼聯就以3球差距輕取來訪的游擊隊。

目前已是曼聯投牌前鋒的拉許福德，本役替紅魔軍團攻進1球。（路透社）

曼聯本場比賽有別於過往都是具有經驗的老將坐鎮，這場比賽啟用多名年輕選手上陣，除了格林伍德、馬歇爾和拉許福德，新加盟的右邊衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）年僅21歲，替補上陣的中場加納（James Garner）更是僅僅18歲而已，曼聯這股青春風暴來襲，未來將可能成為歐洲足壇的一股新勢力。

21歲的比薩卡（圖左）今夏自水晶宮加盟曼聯後，已成曼聯主力先發右後衛。（美聯社）

年僅18歲的加納，是曼聯陣中未來可期待的中場潛力股。（法新社）

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