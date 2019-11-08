羽球》盛讚安洗瑩超齡表現 何冰嬌：「我17歲才在練習殺球上網」

南韓天才少女安洗瑩在場上超齡的表現獲多位女單好手盛讚。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕氣勢如日中天的南韓17歲「超新星」安洗瑩，昨在中國福州公開賽以13：21、17：21，直落二不敵中國女單二姐何冰嬌，在次輪就提前打包回家，不過她在比賽中一度壓制何冰嬌，成熟的打法和技巧仍獲中國女單二姐高度肯定。

安洗瑩今年5月在擊敗台灣一姊戴資穎後聲名大噪，10月底在法國賽的表現更亮眼，先後擊敗印度前球后賽娜（Saina Nehwal）和日本名將山口茜，冠軍戰打爆西班牙奧運金牌瑪琳（Carolina Marin），以17歲又264天成為750等級大賽最年輕冠軍。

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落敗的安洗瑩賽後對自己的表現顯然非常失望，表情低落匆匆離開球場，不過初次和她交手的何冰嬌賽後卻大讚這位南韓天才少女打法十分成熟，認為她在場上的表現根本不像是只有17歲。

「我17歲時還在打『殺上網*』，失誤也很多，」何冰嬌賽後接受《羽毛球雜誌》訪問時說道，「但安洗瑩卻非常成熟和老練，很有耐心，失誤也很少。」

何冰嬌。（資料照，歐新社）

*「殺上網」意指為先透過後場的高遠球、扣殺、劈殺、吊球等技術，先發制人，然後快速上網以搓、推、撲、鈎等技術，高點控制網前，導致對方直接失誤，或被動擊球過網，這種技巧被通稱為「殺上網」打法。

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