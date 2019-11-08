NBA》美國神鄉民揭祕！ 哈登表現受「脫衣舞俱樂部」影響

哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊球星哈登（James Harden）喜愛去脫衣舞俱樂部已經是眾所周知的消息，美國鄉民論壇《Reddit》就有網友做出研究，發現哈登的表現確實會因為脫衣舞俱樂部的素質產生影響。

網友先是假設哈登的表現會因為當地城市的脫衣舞俱樂部品質而有所下滑，分析他在每個NBA城市的表現，並與當地的脫衣舞俱樂部品質連結，來看看是不是存在著可以辨別的關係。

請繼續往下閱讀...

他從《Basketball Reference》擷取了過去4季哈登的數據，同時過濾掉所有主場的比賽以及哈登未出場的賽事。網友設定哈登表現不佳的依據是由6項數據來判斷，分別是：得分、總體命中率、三分命中率、罰球命中率、助攻以及失誤，同時將特定城市的成績與他整季的平均相比，他發現了2個分類會讓哈登表現不佳，一個分類會讓他低於賽季平均，另一個分類則會讓他低於賽季平均高達20%。

哈登。（資料照，法新社）

網友將NBA客場分為28個城市（扣除火箭隊主場以及洛杉磯湖人、快艇的共用主場，籃網則與尼克隊分開計算）。客場城市的脫衣舞俱樂部的評價，是以該城市Google評價前10的脫衣舞俱樂部來平均。最終他將脫衣舞俱樂部的評價放進哈登的比賽數據當中，進行回歸分析後得到了結論。

結論指出，哈登在脫衣舞俱樂部評價高的客場，數據會呈現明顯下滑，而哈登在多倫多的表現最為出色，剛好多倫多的脫衣舞俱樂部的評分是最低的。哈登在邁阿密的表現最差，邁阿密的脫衣舞俱樂部評價恰巧就是最好的。網友還發現，以往被許多球員視為最無聊城市的鹽湖城，在28座城市當中有著第三名的脫衣舞俱樂部評價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法