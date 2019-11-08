12強》台灣別怨了？韓國票價一張3100塊 引韓粉怒轟

12強C組預賽，韓國隊目前2場全勝，票房卻十分冷清。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕12強C組預賽在韓國首爾進行，不料開賽2天票房冷颼颼，進場人數甚至還不如韓職例行賽，對此韓國網友批判，是因為門票價格實在太貴了，韓國隊出賽的場次，外野就要新台幣1300元、內野最貴也要台幣3100元。

這次在C組賽事主球場高尺巨蛋是2015年完工的新球場，可容納1萬6300人，不過6日韓國對澳洲之戰只吸引5899名觀眾入場、7日對加拿大也只有6000人左右，而沒有韓國隊的比賽更是慘烈無比，6日古巴對加拿大之戰僅250人、7日古巴對澳洲只有252人。

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世界棒壘球總會（WBSC）將此次的票價交給各國主辦單位來訂，韓國由韓職聯盟主導，最後預賽有韓國隊的場次，光外野門票就要價5萬韓幣，約合新台幣1300元，內野對號席6萬韓幣（約新台幣1500元），熱區的位子更要7萬5000～12萬韓幣（約新台幣1800～3100元）不等，價格是平常韓職門票的兩三倍。

對比在台中洲際棒球場的台灣隊場次，內野2500元和1800元，外野則為1000元，已經被台灣網友抱怨太貴，台灣隊出賽前兩場都開出1.1萬人入場，昨晚對日職明星隊則賣出2萬人滿座。

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