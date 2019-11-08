歐霸》戲劇性絕殺進球！ 塞爾特人逆轉拉齊歐提前晉32強

塞爾特人逆轉擊敗拉齊歐，提前獲得歐霸32強的門票。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸小組賽事第4輪比賽日，死亡E組這輪兩強相碰，由來自義甲的強權拉齊歐於主場迎戰蘇超霸主塞爾特人，雖然拉齊歐早早取得進球，但塞爾特人先是追平，最後於傷停補時更是靠著恩查姆（Olivier Ntcham）的絕殺進球，逆轉帶走勝利，終場塞爾特人以2：1擊敗強敵拉齊歐。

比賽第7分鐘，拉齊歐靠著一顆傳中球，塞爾特人後防頭槌解圍不利，讓義大利前鋒伊莫比萊（Ciro Immobile）逮到機會直接起腳破門，剛開賽沒多久主隊就率先取得領先。

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伊莫比萊開賽僅7分鐘就替球隊首開紀錄。（歐新社）

比賽第38分鐘，塞爾特人的埃爾尤努西（Mohamed Elyounoussi）送出直塞球給向禁區跑動的福里斯特（James Forrest），此時拉齊歐後防卻出現紕漏，未能跟住福里斯特，讓這名25歲的挪威前鋒直接在禁區內右側起腳勁射得手，幫助客隊追平比分。

佛里斯特於比賽第38分鐘，幫助塞爾特人踢進追平球。（歐新社）

兩隊到比賽正規90分鐘結束都未能再取得進球，直到比賽進入傷停補時第95分鐘，替補上場的恩查姆逮到機會殺入禁區，且在無人看防的情況下，恩查姆於球門右側輕鬆挑球越過門將十指關，幫助球隊攻下絕殺進球，塞爾特人在1球落後的情況下，最終以2：1逆轉取勝。

塞爾特人在E組出賽4場已獲10分積分位居小組龍頭，並且在這場勝利之後確定拿下歐霸32強的門票，輸球的拉齊歐則是僅有3分積分，落後第2的克魯日多達6分積分，小組賽只剩兩場比賽的情況下，拉齊歐要逆勢晉級的難度非常高。

恩查姆於比賽第95分鐘攻進絕殺進球，幫助球隊逆轉勝拉齊歐。（法新社）

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