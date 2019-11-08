12強》「熟男」、「大王剋星」是誰？台媒有趣綽號紅到日本去

日媒認為松田宣浩散發濃濃男人味所以被台媒封為「熟男」。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨台灣預賽1：8不敵日本，不過「台日」大戰也備受注目，而台灣媒體在新聞為日本隊成員取的綽號也意外引發關注，日媒昨還撰文一一分析「熟男」松田宣浩、「大王剋星」千賀滉大等有趣的台灣綽號，讓網友全笑翻。

日本隊昨交手台灣，台、日媒體都關注，而台灣媒體也產出了許多日本武士隊的相關新聞，而其中最吸引日媒注意的就是台媒為為武士隊成員取得「漢字綽號」。

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日媒《BB NEWS》 昨在台日大戰賽前，就彙整了許多台灣媒體為日本隊成員取的有趣綽號，認為可能因為大叔魅力被稱為「熟男」的松田宣浩、擁有獨特的下勾投球姿勢被稱為「日本怪投」的高橋禮。

擁有獨特下勾投球姿勢手的高橋禮。（資料照，記者塗建榮攝）

該文也指出台灣媒體索取的綽號由來除了球員外型外，也有許多來自選手們在場上的表現，像在2017年亞冠賽對台灣先發6局僅被敲3安還飆出12K的今永昇太被稱作「台灣殺手」、本季壓制旅日「台灣大王」王柏融的軟銀王牌投手千賀滉大則被稱作「大王剋星」。

其他日媒認為有趣的綽號還有「驚人打撃火力」的吉田正尚，年薪5億被稱為「日本陣中最高薪球員」的坂本勇人、家四代相傳經營蘋果園的外崎修汰是「蘋果王子」，都讓日本媒體直呼有趣。

2017年亞冠賽對台灣先發6局飆出12K的今永昇太被稱作「台灣殺手」。（資料照，記者林正堃攝）

坂本勇人。（資料照，記者羅沛德攝）

吉田正尚。（資料照，記者林正堃攝）

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