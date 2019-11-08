NBA》艾德瑞吉爆砍本季新高39分 助黑衫軍宰雷霆止連敗

艾德瑞吉（圖右）本場攻下39分高分，率領馬刺擊敗雷霆終止連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽由馬刺於主場迎戰本季大換血的雷霆，馬刺靠著明星前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）整場狂轟本季新高的39分帶領下，力壓由保羅（Chris Paul）領軍的雷霆，終場馬刺以121：112擊退來訪的雷霆，終止近期的2連敗，雷霆則是結束最近的2連勝。

兩隊上半場呈現比分膠著的情況，首局結束由馬刺取得3分領先，半場結束反倒雷霆以57：56，暫時1分領先馬刺。第三節比賽為比賽分水嶺，馬刺單節36：27的比數將領先距離拉開，末節雷霆追分未果，馬刺最終以9分差帶走勝利。

請繼續往下閱讀...

馬刺的艾德瑞吉本場比賽手感極度火燙，全場投23中19，以8成2的恐怖命中率砍下全場最高的39分。上賽季休了一整季的後衛大鎖D.穆雷（Dejounte Murray）今12投中7，外加3罰3中得到17分，另傳出10次助攻和抓下8籃板。德羅森（DeMar DeRozan）則是挹注16分6籃板9助攻。

馬刺後衛D.穆雷本場比賽得到17分，並且送出10次助攻，完成雙十演出。（美聯社）

雷霆的義大利小前鋒加林納里（Danilo Gallinari）全場10投中7，包括6投5中的3分球，整場勇奪全隊最高的27分。和加林納里同樣新轉來的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以18投9中不錯的投籃命中率攻下全隊次高的21分，明星控衛保羅則是拿到19分5助攻。

本場比賽兩隊投籃命中率以及外線命中率都非常優異，馬刺隊全場91投54中，命中率達5成43，雷霆也不惶多讓，80投42中的命中率約5成25。外線命中率兩隊也在伯仲之間，馬刺20投9中，達到不錯的4成5命中率，雷霆則是21投中10，命中率達4成76。

義大利前鋒加林納里全場砍進27分，但球隊依舊不敵黑衫軍。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法