NBA》卓吉奇板凳殺出不手軟！ 助熱火擊落老東家太陽

卓吉奇面對老東家太陽，板凳出發攻下25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日NBA開季狀況火燙的兩隊將正面對決，由太陽坐鎮主場迎戰來訪的熱火，熱火靠著「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）全場攻下34分，以及前太陽球星卓吉奇（Goran Dragic）板凳出發面對老東家毫不怯場，整場挹注25分的帶領下，終場熱火以124：108成功踢館太陽。

熱火擺脫前一戰慘敗給金塊20分的陰霾，本場比賽狀況不錯，上半場投籃命中率奇佳，投籃命中率高達5成35，包括3分球更是14投中7，熱火帶著7分領先進入下半場。第3節兩隊29：29戰平，第4節為勝負分水嶺，熱火以31：22的比數作結，最終熱火以124：108收下勝利，拿下近5場比賽的第4勝，太陽則是終止近期的3連勝。

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J.巴特勒本場手感極佳，整場16投中11，包括2投2中的3分球，外加10罰全中，拿下全場最高的34分。J.巴特勒開賽即進入火燙的狀態，首節就轟下18分，半場結束得分更是早早就攀上30分大關。

J.巴特勒全場轟下34分，其中上半場就灌進30分。（今日美國）

熱火上半場靠士官長罩，下半場就是靠卓吉奇發威，上半場僅得5分，下半場火力全開轟下20分，全場16投9中，包括外線7投中5，另有貢獻6籃板及4助攻的表現，這位待過6年太陽的明星後衛面對老東家毫不手軟，25分的得分並列本季最多。

除了卓吉奇和J.巴特勒之外，體能勁爆的中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）本場比賽繳出15分、10籃板的雙十成績，另還有6助攻、5抄截和1封阻的全能表現。兩名備受期待的新人赫爾羅（Tyler Herro）和努恩（Kendrick Nunn），則分別攻下15分和11分。

本季新來到太陽的「澳洲大白熊」拜恩斯（Aron Baynes）整場以17投10中的高命中率，得到全隊最多的23分。「太陽一哥」布克（Devin Booker）今日投籃手感不錯，整場13投6中，外加8罰全進得到22分。今夏以大約挖角進陣中的「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio）則貢獻11分11籃板6助攻的全能數據。

拜恩斯（灌籃者）今日奪得全隊最多的23分。（今日美國）

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