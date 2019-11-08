福州賽》3局收拾南韓金佳恩 戴資穎闖進4強

戴資穎擊敗金佳恩，收下4強門票。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎今在750系列中國福州公開賽8強戰中，耗時52分鐘以21：15、11：21、21：13擊敗世界排名19的南韓小將金佳恩，取得對戰3連勝，也順利收下4強門票。

戴資穎雖有傷在身，本週福州賽一連解決西班牙瑪琳、印尼東宗一路闖進8強。今碰上前役擊敗另一台將白馭珀的金佳恩，戴資穎今年在世錦賽、法國公開賽曾和她過招，皆以直落二獲勝。

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今開局戴資穎取得7：2大幅領先，隨後金佳恩雖一口氣搶下7分超前，但小戴以精準的控球讓對手疲於奔命，要回領先後，以21：15先馳得點。次局，戴資穎因失誤較多，陷入苦戰，腿部疑似也有不適的情況，最終以11：21讓出。

決勝局，戴資穎開局雖以2：5落後，回穩後一連拿下5分超前，讓金佳恩懊惱跌坐在地，而該局中段面對金佳恩的反撲，小戴順利擋下，並以21：13收下4強門票。

戴資穎去年福州賽退賽，順利闖進4強後，下週積分將有所斬獲，從9萬1395分升至9萬2675分，但若想重返球后寶座，得視奧原希望是否能闖進決賽保分；4強戰小戴將碰上世界球后日本奧原希望、中國何冰嬌的勝方。

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