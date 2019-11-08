12強》今永坦言投到失去自信 卻兌現承諾讓台灣看見成長

今永昇太昨先發3局無失分。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「想讓台灣看見自己的成長。」今永昇太在台日戰賽前如此道出他的心情。比起前次在日本主場以直球強壓台灣，今永昨在一面倒的陌生客場面臨強大考驗，一度懷疑自己的直球，最後仍將國際賽無失分紀錄延續至16局，讓台灣看見他2年來的成長。

兩年前在亞冠賽，今永對台灣先發6局12K中，幾乎都靠直球決勝負奪三振，昨開局對王威晨在2好1壞時，也試圖以直球解決他，卻被敲出安打球，確實打擊到他的心情。

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「直球是我最有自信的球種，開賽對首名打者球數領先後，信心滿滿塞入直球卻被打出去，那時候開始有點失去信心，心想自己應該沒問題吧⋯」今永說。

後來林泓育更是一棒逮中今永的直球，敲出左外野深遠飛球，眼看就要越過全壘打牆，今永坦言，當下被打出去的瞬間，覺得球應該是出去了。然而，一陣強風將球吹回，打在全壘打牆上，加上台灣跑壘有瑕疵，今永得以延續國際賽無失分紀錄。

林泓育1局下揮出深遠飛球後看著球。（記者林正方堃攝）

這球讓今永認為運氣站在他這邊，「我轉換了一下心情，不會再有這麼好的機會了。」從集訓就固定搭擋的捕手會澤翼也發揮老經驗，增加變速球和卡特球的使用率，今永在3局下滿壘局面以變速球飆K解危。

今永認為台灣從一棒到九棒的打擊都很有力，讓他投得很辛苦，「直球打成界外，雖然也揮了不少壞球，但感覺一直到最後都在等待我的直球，對直球的掌握很厲害。」

在國際賽最被講究的適應力，是今永成長的重點。去年休季他自願被派到澳洲棒球聯盟，強迫自己適應環境截然不同的地方，「不要去在意跟預想中不一樣的事情。」

台灣球場和投手丘的狀況，從開賽前就被日媒連日關注，今永賽前卻表示，投手丘雖然比日本低，但他覺得很好投，不會有適應問題；賽後他也說，球場歡呼聲是「甲子園球場的2.5倍」，卻展現冷靜應對能力。

「結果來看沒有失分是好的，但過程中不流暢部分不太OK，最後還能壓制下來的安心感和反省的心情大概一半一半。」今永說。

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