福州賽》戴資穎明和奧原希望4強交鋒 力拚重返球后

戴資穎明將交手奧原希望，力拚重返球后。（BadmintonPhoto提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本世界球后奧原希望今在超級750中國福州公開賽8強戰，以 21：12、21：11輕取中國女將何冰嬌，晉級4強，下一戰將碰上我國一姐戴資穎，上演球后保衛戰。

奧原希望過去與何冰嬌交手8次，奧原拿下7勝1負的絕對優勢，今再度碰頭，奧原在首局一路維持領先優勢，以21：12先馳得點。次局雙方開賽稍微拉鋸後，戰成4：4平手，奧原連拿5分，成功甩開何冰嬌糾纏，並以21：11摘下4強門票。

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4強戰奧原希望將對決目前世界排名第2的戴資穎，兩人過去10度過招，小戴取得6勝4負的優勢，且近期收下2連勝。

值得一提的是，4強戰將是奧原希望的球后保衛戰，由於去年她在福州賽拿下亞軍，目前世界排名積分為9萬1586分，今年得闖進決賽才能保分，若在4強止步，將被倒扣至8萬9936分。而戴資穎目前積分為9萬1395分，闖進4強後已確定積分會來到9萬2675分，若明天成功擊敗奧原，小戴將可成功超車，重返球后寶座。

戴資穎和奧原希望將在4強對決。圖為2人在上個月丹麥賽決賽交手，當時由小戴勝出。（資料照，法新社）

戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

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