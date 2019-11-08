NBA》昔第一中鋒甘於退居二線 「魔獸」退休前渴望總冠軍

豪爾德。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）相隔6個賽季重返老東家湖人隊，本季目前7場出賽，表現大復活，稱職扮演綠葉角色，他表示，相當渴望能擁有一枚冠軍戒，現在不會強求得分表現，但防守端絕對卯足全力，日趨成熟的心態，漸漸征服洛杉磯球迷。

豪爾德曾是聯盟第一中鋒，8次入選全明星、5次年度一隊及3次年度最佳防守球員，但自從離開奧蘭多後表現逐漸走下坡，再加上傷勢影響，一度落得沒球打的下場，今夏鳳還巢洛杉磯，他心態上做出調適，甘於退居二線，7場替補出賽表現得有模有樣。

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湖人隊在進攻端有詹姆斯（LeBron James）及A.戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，多名角色球員也能穩定供輸火力，豪爾德相當清楚自己定位，並不會強求得分表現，防守端表現才是他注重的，「我知道防守讓我在聯盟中取得成功，所以我想回來，在防守端盡我所能。」

現年33歲的豪爾德，過往戰功彪炳，唯獨缺少一座總冠軍獎盃，他生涯10度打進季後賽，2018-19賽季是最接近總冠軍的一次，當年總決賽以1：4不敵布萊恩特（Kobe Bryant）率領的湖人隊，另外2008-09賽季以及在火箭的2014-15賽季皆打到分區冠軍賽。

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