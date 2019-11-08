NBA》主將輪休果然有差！可愛27分退拓荒者 助老河奪900勝

雷納德攻下全場最多的27分，幫助快艇擊退拓荒者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇昨日輪休主將「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），雖輸給東部強權公鹿，但在今日背靠背比賽中，雷納德回歸攻下全場最高的27分，第4節獨攬18分，另全場抓下13籃板，雙十演出力壓拓荒者雙槍，終場快艇以107：101擊退來訪的拓荒者，快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）喜收生涯執教第900勝。

快艇主帥瑞佛斯拿下執教生涯第900場勝利。（美聯社）

快艇隊本役上半場先是取得47：40的7分領先，但是第3節卻被拓荒者逆轉，單節36：23直接將比分改寫為76：70，拓荒者反倒握有6分領先進入決勝節。

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第4節末，拓荒者中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）在完成一次3分打後將比數追成98平，但最佳第6人L.威廉斯（Lou Williams）1次3分跳投得手再度超前比分，拓荒者後續追分無力，最終快艇就是以6分差帶走勝利。

可愛今天砍下27分，另有13籃板4助攻2阻攻1抄截的成績。板凳出發的L.威廉斯全場16投中7，外加12罰11中，整場攻得次高的26分，另有8助攻及3火鍋的成績。同是板凳暴徒的哈瑞爾（Montrezl Harrell）以及湖人棄將祖巴克（Ivica Zubac）則都各別攻下15分，祖巴克更有13籃板的挹注。

L.威廉斯板凳出發砍進26分。（今日美國）

拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥考倫（CJ McCollum）兩人同樣都是23投9中，且同樣都攻下22分。懷特塞德拿下17分並狂抓19籃板和送出2次火鍋。板凳出發的A.西蒙斯（Anfernee Simons）則是替球隊挹注17分。

懷特塞德（持球者）今日攻下17分並抓下19籃板，哈瑞爾（右）本役則是15分的貢獻。（今日美國）

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