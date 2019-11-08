福州賽》球后保衛戰點名小戴 奧原希望準備好了

台灣一姊戴資穎明天將碰上日本球后奧原希望。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的中國福州羽球公開賽，日本球后奧原希望明天將在女單四強戰面對台灣一姊戴資穎，這場將是兩人生涯第11場交手，也是她的球后保衛戰。奧原希望今在推特上發文表示，會盡全力表現。

奧原希望生涯和戴資穎交手10次，近兩年有4次對決，奧原希望只在去年的香港賽，因戴資穎傷退而獲勝。兩人過去5次交手，奧原希望輸了4場。她今天在推特上表示，打進四強賽了，下場對手是戴資穎，會盡全力拚戰。

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奧原希望是去年福州賽的亞軍，目前她的積分為91586分，今年至少要打進決賽才能保分，否則將會倒扣積分，失去球后寶座。此外，奧原希望雖然登上球后寶座，但今年賽季還未奪得冠軍。

而戴資穎去年福州賽退賽，今年此站闖進四強賽後，確定增加積分。她賽後在社群媒體Instagram上也發文寫著，「默默到了這一步，謝謝每天的吶喊。」感謝球迷們的支持。

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