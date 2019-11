福州賽》球后保衛戰點名小戴 奧原希望準備好了

台灣一姊戴資穎明天將碰上日本球后奧原希望。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級750系列的中國福州羽球公開賽,日本球后奧原希望明天將在女單四強戰面對台灣一姊戴資穎,這場將是兩人生涯第11場交手,也是她的球后保衛戰。奧原希望今在推特上發文表示,會盡全力表現。

奧原希望生涯和戴資穎交手10次,近兩年有4次對決,奧原希望只在去年的香港賽,因戴資穎傷退而獲勝。兩人過去5次交手,奧原希望輸了4場。她今天在推特上表示,打進四強賽了,下場對手是戴資穎,會盡全力拚戰。

請繼續往下閱讀...

奧原希望是去年福州賽的亞軍,目前她的積分為91586分,今年至少要打進決賽才能保分,否則將會倒扣積分,失去球后寶座。此外,奧原希望雖然登上球后寶座,但今年賽季還未奪得冠軍。

而戴資穎去年福州賽退賽,今年此站闖進四強賽後,確定增加積分。她賽後在社群媒體Instagram上也發文寫著,「默默到了這一步,謝謝每天的吶喊。」感謝球迷們的支持。

Come on Semifinals‼️ Next opponent is TAI Tzu Ying. I'll do my best!!



#badminton #nozomiokuhara #okuharanozomi #FuzhouChinaOpenSuper750 pic.twitter.com/91QKIKt9Sz