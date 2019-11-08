高志綱出席統一集團烘焙生活​美學館一日店長。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日起連續三天在台北南港展覽館旅展活動，統一集團烘焙生活美學館也在現場服務民眾，其中包括7-ELEVEN現萃茶、黑糖珍珠撞奶、統一麵包、統一渡假村、左岸咖啡館、Semeur聖娜多堡等多樣品牌，在現場服務民眾，連續三天邀請統一獅傑尼獅型男及統一獅Uni Girls女孩擔任一日店長服務民眾。

首日邀請統一獅高志綱及統一獅Uni Girls女孩Mina、辰羚擔任一日店長，特別來到「左岸咖咖館」、「統一渡假村」及「聖娜多堡」，平日就喜歡喝咖啡的高志綱來到左岸咖啡館聊到自己喝咖啡的習慣，左岸咖啡的便利性，讓自己在忙碌時也能夠品嚐咖啡的濃醇香，現場也吸引許多棒球迷來到現場與高志綱和Uni Girls女孩Mina、辰羚合影，看到許多熱情的民眾，高志綱也特別準備親筆簽名球贈送給參加旅展民眾，並展現親和力與民眾合影。

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結束左岸咖啡館一日店長，來到統一渡假村也特別與民眾分享之前在墾丁渡假村開訓的回憶，特別推薦民眾來到南台灣墾丁一定要去的，尤其是他的便利性，距離台灣本島最南端及鵝鑾鼻燈塔都是很便利景點，邀請大家一起體驗。今日一日店長最後一站來到「聖娜多堡」，高志綱也分享之前代表國家隊在國外比賽時，最喜歡的就是美式麵包，搭配好喝咖啡是一種生活享受。

今日一日店長體驗活動，高志綱表示：「很開心能夠獲得集團邀請來到統一集團烘培生活美學館與民眾互動，第一眼來到現場真的有讓我意外的驚艷，結合集團產品形象包裝，讓整個氛圍是很輕鬆，很有特色，推廣不同品牌的特色，尤其是統一麵包、7-ELEVEn現萃茶等，都讓旅展的型態很不一樣，搭配色系包裝，很輕鬆的感覺，值得推薦週六、週日一起來參觀體驗。」

結束今日下午統一獅球星一日店長高志綱打頭陣外，明日週六14：00將由陳重羽、Albee、妮妮與球迷有約，歡迎北部地區熱愛統一獅球迷把握休季期間一起來台北南港展覽館四樓旅展統一集團烘焙生活美學館一起同樂。

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