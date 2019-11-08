桌球》團體世界杯鄭怡靜領軍逆轉香港 隊史首度闖進四強

台灣一姐鄭怡靜領軍逆轉香港。（取自ITTF官網）



〔記者許明禮／台北報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在2019年團體世界杯桌球賽女子組8強，貢獻兩點勝利，帶領台灣隊以3:2力克上屆季軍香港隊，隊史首度挺進4強，明天將和尋求9連霸的中國隊爭奪決賽門票。

這也是台灣女子隊繼2016年世界團體桌球錦賽獲得銅牌後，再度闖進世界級團體賽4強，巧合的是，這兩次8強戰都是打敗香港。

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台灣和香港近幾年國際賽非常有緣，去年團體世錦賽，台灣隊以1:3不敵香港，但今年亞錦賽女團8強戰，台灣隊靠著陳思羽拿下兩勝，以3:2扳倒香港，重返亞洲四強。

台灣隊今天第一點雙打陳思羽/鄭先知雖以1:3（8:11、8:11、11:6、8:11）敗給蘇慧音/李皓晴，但世界排名11的鄭怡靜在第二點單打挺身而出，以3:1（7:11、11:6、12:10、11:3）逆轉世界排名14的香港一姊杜凱琹，為台灣隊扳回一城，也重創對手士氣。

第三點單打也相當關鍵，陳思羽首局在化解兩個局點後以12:10先馳得點，隨後再以12:10、11:9連下兩城，力退蘇慧音，幫助台灣隊2:1聽牌。

第四點單打，鄭先知鏖戰5局後以2:3（5:11、8:11、11:7、12:10、9:11）惜敗給杜凱琹，雙方再度戰成平手。

決勝第五點，鄭怡靜再度披掛上陣，以3:1（9:11、11:8、11:8、11:7）後來居上收拾世界排名38的李皓晴，寫下對戰15連勝，也幫助台灣隊在這場接近3個半小時的馬拉松大戰中以3:2過關。

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