12強》古巴慘遭完封 台韓澳複賽搶東奧門票

南韓金河成揮出帶有2分打點安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽C組預賽，南韓隊全場敲9支安打就攻下7分，加上投手群聯手封鎖古巴打線，終場以7：0完封。南韓隊以3連勝之姿，取得C組第一，而澳洲則是驚險闖進複賽。

南韓隊2局下先後靠觸身球、兩次保送，2出局後攻占滿壘，金河成揮出帶有2分打點安打，幫助南韓以2：0領先。古巴打線在第4局有著2出局一、二壘的得分機會，但無法攻下分數。

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5局下南韓隊攻勢再起，1出局後先靠保送、觸身球上壘，朴炳鎬揮出帶有1分打點安打。下棒金宰煥敲安攻回1分，梁義智高飛犧牲打、加上古巴游擊手阿魯耶巴瑞納（Erisbel Arruebarrena）失誤，讓南韓再得1分。下棒金賢洙再揮1分打點安打，南韓單局攻下4分，前5局打完以6：0領先。第6局李政厚擊出二壘安，再為南韓添1分。

南韓先發朴鐘勳投4局無失分、左投車雨燦0.2局，李映河1.1局、高祐錫1局、河載勲1局、李承鎬1局皆無失分，聯手鎖住勝利，南韓隊最後以7：0贏球。

南韓隊和澳洲都晉級複賽後，台灣隊若要在12強賽拚東京奧運席次，必須取得比南韓、澳洲還要好的名次。其中，南韓隊帶著1勝晉級複賽。



古巴打線全場有7支安打，但攻勢不連貫，無法得到分數，守備上有1次失誤。

南韓先發朴鐘勳。（法新社）

南韓金河成揮出帶有2分打點安打。（美聯社）

古巴先發卡森。（法新社）

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