12強》複賽賽程出爐 台灣隊前兩戰強碰墨、韓

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽超級循環賽的賽程今天出爐，帶著1敗的成績晉級複賽的台灣隊，首戰將對決墨西哥，第二場碰上南韓，第三場則對美國隊，第四場則碰上澳洲。

台灣隊將在11日台灣時間上午11點於千葉羅德海洋球場，對上預賽A組第1墨西哥。12日台灣時間晚上6點，台灣隊同樣在千葉球場迎戰預賽C組第一的南韓隊。

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休息2天後，台灣隊將在15日台灣時間上午11點於東京巨蛋迎戰預賽A組第2的美國隊。16日台灣時間上午11點，台灣隊將對上預賽C組第2的澳洲，比賽地點同樣在東京巨蛋。

12強賽美洲區和亞太區（日本隊除外）排名最高的球隊將可拿到奧運參賽權，而亞太區台灣隊、南韓、澳洲都晉級複賽，台灣隊在這屆12強名次必須高於南韓、澳洲，才能獲得東京奧運門票，否則需在明年初於台灣舉行的6搶1最終資格賽，爭取最後1張奧運門票。

南韓隊在預賽以3連勝、C組第一之姿晉級，先握有1勝優勢。而澳洲隊則和台灣隊都是1敗成績。

12強複賽賽程：（台灣隊）

11月11日 台灣隊 VS. 墨西哥 比賽時間：1100 地點：千葉羅德海洋球場

11月12日 台灣隊 VS. 南韓 比賽時間：1800 地點：千葉羅德海洋球場

11月15日 台灣隊 VS. 美國 比賽時間：1100 地點：東京巨蛋

11月16日 澳洲 VS. 台灣隊 比賽時間：1100 地點：東京巨蛋

（以上皆為台灣時間）

羅德海洋球場。（資料照，記者林正堃攝）

東京巨蛋。（資料照，記者林正堃攝）

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