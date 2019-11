12強》複賽賽程出爐 台灣隊前兩戰強碰墨、韓

台灣隊。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕世界12強棒球賽超級循環賽的賽程今天出爐,帶著1敗的成績晉級複賽的台灣隊,首戰將對決墨西哥,第二場碰上南韓,第三場則對美國隊,第四場則碰上澳洲。

台灣隊將在11日台灣時間上午11點於千葉羅德海洋球場,對上預賽A組第1墨西哥。12日台灣時間晚上6點,台灣隊同樣在千葉球場迎戰預賽C組第一的南韓隊。

休息2天後,台灣隊將在15日台灣時間上午11點於東京巨蛋迎戰預賽A組第2的美國隊。16日台灣時間上午11點,台灣隊將對上預賽C組第2的澳洲,比賽地點同樣在東京巨蛋。

12強賽美洲區和亞太區(日本隊除外)排名最高的球隊將可拿到奧運參賽權,而亞太區台灣隊、南韓、澳洲都晉級複賽,台灣隊在這屆12強名次必須高於南韓、澳洲,才能獲得東京奧運門票,否則需在明年初於台灣舉行的6搶1最終資格賽,爭取最後1張奧運門票。

南韓隊在預賽以3連勝、C組第一之姿晉級,先握有1勝優勢。而澳洲隊則和台灣隊都是1敗成績。

12強複賽賽程:(台灣隊)

11月11日 台灣隊 VS. 墨西哥 比賽時間:1100 地點:千葉羅德海洋球場

11月12日 台灣隊 VS. 南韓 比賽時間:1800 地點:千葉羅德海洋球場

11月15日 台灣隊 VS. 美國 比賽時間:1100 地點:東京巨蛋

11月16日 澳洲 VS. 台灣隊 比賽時間:1100 地點:東京巨蛋

(以上皆為台灣時間)

羅德海洋球場。(資料照,記者林正堃攝)

東京巨蛋。(資料照,記者林正堃攝)

