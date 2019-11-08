冰球》冠軍賽「姊妹鬩牆」 U18青出於藍5場全勝封后

U18奪冠異。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕首屆台灣盃女子冰球邀請賽今上演地主「姊妹鬩牆」戲碼，U18國家隊青出於藍，全場攻勢不斷，終場8：1擊敗老大姐台灣菁英隊，5場全勝摘下后冠。

U18國家隊上週才參加泰國微笑盃邀請賽，還與男子組對抗，總教練尹安中表示，「全隊處於比賽狀態，且經歷長時間移訓，默契和實力都略勝一籌；賽前預估能取勝，但贏7球，還是有點意外。」

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世界女子冰球U18錦標賽2級A組賽事將在明年1月舉行，尹安中透露，「會利用近3個月的時間，加強戰術演練；我提醒球員，接到球第一時間就要出手攻擊，所以無球跑位者的觀念很重要。」

台灣菁英隊本屆由俱樂部、成人國家隊國手組成，成軍較倉促，但前4場比賽能轟進27分，可惜冠軍賽遭訓練有素的U18國家隊壓制，屈居亞軍。

身高僅155公分的黃筠筑，在上屆U18世界盃1級B組資格賽，獲選大會最佳前鋒；今天於冠軍賽再度「梅開二度」，本屆台灣盃一共射進10球，成為奪冠功臣。

台灣女子冰球隊自2014年成軍以來5年，在國際賽拿下驚人的24勝1敗，國際排名已衝上世界第33，排名快速竄升的速度是世界之最，也受到國際冰球總會的高度重視，被視為是冰壇「奇蹟」。

冰球協會副秘書長黃意中表示，「冰協積極培訓國家隊，今年就已經出國移訓三趟，花費已超過300萬，我們目標是明年的世錦賽，期盼能持續在國際賽揚名立威。」

為了推廣冰球，全國冰球協會斥資超過百萬舉辦國際邀請賽，並堅持用「台灣」冠名；未來期盼能仿效籃球瓊斯盃邀請賽，成為亞洲每年必辦的重要賽事，並廣邀日本、南韓與俄羅斯等列強來台，打造成頂級邀請賽。

教練尹安中與隊員下達戰術。（冰球協會提供）

黃筠筑表現優異。（冰球協會提供）

兩隊門前爭球。（冰球協會提供）

U18、台灣菁英隊合照。（冰球協會提供）

女子菁英隊謝霓萱。（冰球協會提供）

女子菁英隊謝霓萱。（冰球協會提供）

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