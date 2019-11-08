羽球》丹麥、中國名將齊轟抽籤系統 世羽聯回應了

安童森（左）、林丹都對世羽聯的抽籤系統提出質疑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列中國福州公開賽正如火如荼進行中，不過延燒多時的抽籤問題又再度浮上檯面，包括中國、丹麥等多國羽球名將都連聲批評，對此世羽聯（BWF）也終於做出回應。

世界排名第5的丹麥名將安童森日前就曾在臉書發文痛批世羽聯沒有一套良好的抽籤系統，導致球員會一直碰上相同的對手，還以數字舉證幾乎不可能如此頻繁出現的對戰組合。而他在福州賽期間也再次重申自己的立場，表示世羽聯應採用公開、直播的方式進行抽籤。

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這次中國男單則是在福州賽出現多場內戰，除石宇奇外其他4名選手全部被分配在籤表下半部同一個1/8區，最後由諶龍逆轉擊敗林丹，陸光祖則力退黃宇翔，不過到了16強又是一場內戰，諶龍敗給了陸光祖。此外，這次台灣兩位男單好手周天成與王子維也是在首輪就進行對決，最後小天以直落二獲勝。

因此，中國男單選手們在此事件上也與安童森持相同立場，林丹在落敗後受訪表示，「對抽籤沒什麼好說的，不單這一次中國隊都撞在一起，好幾次女單、男單都出現這種情況。」諶龍隨後也坦言，希望公開抽籤過程，世羽聯應該多為球員考慮。



世羽聯則在接受《新華社》訪問時回應，抽籤完全是隨機的，並表示這套系統已經使用多年，皆符合各項規定，「世界羽聯會與我們的抽籤管理提供商Visual Reality一起關注外界對於抽籤系統不正常現象的擔憂。」

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