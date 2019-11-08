冰球》冰陸兩棲謝霓萱 當上國手不到半年成陣中得分王

謝霓萱。（資料照，大會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽8日落幕，女子菁英隊奪得亞軍，其中前鋒謝霓萱進球數躍居球隊之冠，被總教練尹安中讚是全隊成長最多的選手，賽後隊長更特地把亞軍獎盃送給她留作紀念，讓她直呼很感動：「進步有被認可。」

謝霓萱正式接觸冰球時間不到半年，今年7月底首次參與冰球選拔賽，一度以為自己無法選上，儘管她稱是運氣好，不過在冰球場上的表現不會騙人，被教練點名進步最多，尹安中表示，她打出超水準的表現，7月選拔賽她對冰面熟悉度不太好，經過這些時間練習，成長很多，技術已經越來越接近其他經驗豐富的球員。

請繼續往下閱讀...

謝霓萱提到，自己最早接觸的運動是直排輪，因為滑出興趣，國小的時候被教練推薦加入曲棍球球隊，就這樣一腳滑進曲棍球的領域。然而，在一次因緣際會下，她看到朋友在打冰球，在了解這項運動的魅力後，她也徹底愛上在滑冰場與人碰撞的刺激感。

不過從陸地轉戰冰場，光是溜冰方式就大不同，她提到一開始上冰的時候一直跌倒，在克服溜冰的最大困難後，接下來的考驗是冰球場上的戰術配合，她坦言：「剛開始打冰球的時候，拿著球桿都不知道要做什麼，冰上煞車和轉彎的技巧都還不太熟悉。」

在首度舉辦的台灣盃打出好表現，謝霓萱賽後接過隊友遞交的獎盃，她直呼很感動，要把這座獎盃放在家裡最顯眼的地方，「很開心進步有被教練認可，自己在射門方面也成長很多，希望未來可以入選國家隊，代表台灣出國爭光。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法