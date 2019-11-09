12強》台灣隊要注意！ 投打數據皆排複賽6隊後段班

王威晨打擊率0.308是台灣隊最佳。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在世界12強棒球賽預賽中，以2勝1敗之姿闖進超級循環賽複賽，接下來最重要的目標是搶亞太區最佳名次，一舉奪東京奧運門票。但台灣隊3場打擊率僅0.208，在複賽六支球隊中僅比澳洲佳。台灣隊投手群防禦率2.67，也只優於美國隊的4.33防禦率。

台灣隊預賽打擊率0.208，排在複賽六隊中第五。台灣隊主力打者中，僅開路先鋒王威晨、胡金龍打擊率破三成，其中以王威晨打擊率0.308是台灣隊最佳。

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進入複賽六隊的打擊中，以美國隊團隊打擊率0.284最佳，全隊共敲10轟、打進21分打點；墨西哥團隊打擊0.281排第二，南韓隊打擊率0.255排第三，日本隊打擊率0.253排第四，台灣隊團隊打擊率0.208排第五，澳洲打擊率0.130排第六。

而團隊投手防禦率方面，複賽六隊防禦率最佳的球隊為南韓，團隊防禦率僅0.33，日本隊防禦率1.67排第二，墨西哥防禦率1.88排第三，澳洲防禦率2.36排第四，台灣隊防禦率2.67排第五，美國隊投手防禦率4.33為最差。

截至預賽為止，本屆12強賽安打數最多的選手是日本隊菊池涼介的6安，全壘打方面有4人並列2轟，包含日本四棒鈴木誠也、美國隊達爾貝（Bobby Dalbec）、克拉茲（Erik Kratz），以及多明尼加的瓦勒里奧（Charlie Valerio）。其中，鈴木誠也一人打進9分打點，暫居12強打點排行榜首位。

南韓隊強投梁玹種在預賽面對澳洲，主投6局飆10次三振，沒有失分。（資料照，美聯社）

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