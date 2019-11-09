羽球》精采救球後霸氣狂吼 周天成獲讚大師級防守（影音）

Chou Tien Chen produces a masterclass in singles defence to win the match



RELIVE the match on https://t.co/Cden1ZSatP#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/Kn4mQWbTxh — BWF （@bwfmedia） 2019年11月8日

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級750系列中國福州公開賽直落二擊退地主好手陸光祖，今將與丹麥名將安童森爭奪決賽門票，而他昨役展現銅牆鐵壁的防守功力，漂亮擋住對手的殺球攻勢，精彩拿分後的怒吼更是震懾全場，這次精采的救球也被世羽聯推特誇讚是「大師級防守」。

周天成在昨天的比賽中先以21：17拿下首局，次局雖一度取得10：3領先，但沒能把握住氣勢，曾被陸光祖兩度追平。當比賽來到19：17、小天握有2分領先時，面對陸光祖兩記連續的高壓扣殺，他展現驚人回防功力，無論是反拍或正拍都能成功救起、並順利回擊過網，也讓現場主播不斷直呼不敢相信，最後這分陸光祖自己發生失誤、將球送出界，小天在順利取得賽末點的當下，也高舉雙臂狂吼、展現霸氣一面。

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上屆亞軍周天成今天將與安童森在4強碰頭，兩人生涯交手過6次，小天取得5勝優勢。

周天成今將在4強與安童森對決。（法新社）

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