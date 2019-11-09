日職》味全龍無望！「平成怪物」松坂大輔降薪重返老東家

松坂大輔。（資料照，取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕39歲「平成怪物」松坂大輔日前向效力2年的中日龍申請退隊，成為自由球員，希望能找到新天地延續球員生涯，而今（9日）傳出松坂大輔明年球季將披上「16號」球衣，減薪重返日職老東家西武獅隊。

2017年遭軟銀釋出後松坂大輔加盟中日龍，轉隊首年投出6勝4敗、3.74的成績，一舉摘下東山再起獎，還獲高薪續約，不過今年開季春訓被球迷拉傷右肩後，復出狀況不理想，因傷本季僅在一軍投2場，防禦率高達16.88。

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松坂大輔9月初才向中日表達希望能續約，雖在月底獲正面回應，卻遇上中日人事大地震，資深顧問森繁和與國際球探友利結都不續任，頓時改變他的想法，而在松坂決定將離開中日龍時，西武球團就傳出有意要爭取松坂回歸，據悉在今年季後賽高潮系列賽不敵軟銀後，西武就已經開始調查松坂，順利爭取到這位「平成怪物」鳳還巢。

松坂大輔高中畢業後便加入西武獅，第一年就奪下新人王。（資料照，美聯社）

松坂大輔1999年高中畢業後便加入西武獅，第一年就奪下新人王，並且從新人年開始連3年拿下聯盟勝投王，於2001年獲得澤村賞。而《Sponichi Annex》報導指出，睽違14年後重返老東家的松坂，過去在西武獅、大聯盟紅襪隊、軟銀、日本國家隊以及去年在中日，都穿18號球衣，不過西武的18號球衣的主人是王牌投手多和田真三郎，因此球隊改贈過去松坂在紐約大都會時所穿的「16」號球衣。

《Sponichi Annex》也指出，西武網羅松坂的原因，除了因為看好「平成怪物」的超高人氣，另一方面就是希望能借重其豐富的經驗，指點陣中年輕投手，獲得相得益彰的效果，但該文也指出，雖然目前松坂與西武的合約細節未曝光，不過恐怕將比在中日簽下8000萬 日圓合約降低不少。

中職味全龍隊一直對松坂大輔表達高度興趣，想繼川崎宗則之後再度延攬一名日本球員入團，先前味全龍隊坦言有和松坂接觸，不過對方感覺興趣缺缺，後來也沒有了下文，如今松坂大輔確定重返老東家，想看到「平成怪物」加入中職恐怕暫時無望。

重返老東家西武後，松坂將披上過去曾在大都會使用過的「16號」球衣。（資料照，法新社）

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