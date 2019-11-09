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NBA》美媒曝柯瑞賽季報銷！ 勇士官方出面駁斥

2019/11/09 09:33

勇士當家球星柯瑞因左手骨折高掛免戰牌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）開季至今只打了四場比賽，就因左手骨折的嚴重傷勢高掛免戰牌，目前甚至有美媒指出，柯瑞本賽季可能直接報銷，但勇士官方已經出面嚴正駁斥柯瑞賽季報銷的說法。

根據《Bleacher Report》記者Ric Bucher透露，勇士隊的消息人士指出柯瑞的骨折傷勢比原先想像的更糟，有可能本賽季都無法再回到場上。此消息對於本季傷兵累累的勇士無疑是沉重的打擊。

但針對柯瑞賽季報銷的說法，勇士另一位消息人士則對《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau表示，「這真是胡說八道，就像我們說的，球隊會在3個月後重新評估柯瑞的情況，現在沒有理由相信柯瑞會缺席整個球季。」

柯瑞上週才在洛杉磯的西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Kerlan-Jobe）接受手術，而根據勇士官方透露3個月後才會再次評估的話，時間將在美國時間明年2月1日，也代表柯瑞將再缺陣41場球賽。

在柯瑞缺席的情況下，勇士的戰績是1勝3敗，但對於勇士來說更頭痛的可能是陣中主力接連掛傷號，先是D.格林（Draymond Green）手指扭傷，再來D.羅素（D'Angelo Russell）也因右腳踝受傷缺席了3場比賽，讓勇士的團隊戰力大打折扣，目前2勝6敗的戰績並不理想只排名西部第13。

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