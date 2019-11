NBA》美媒曝柯瑞賽季報銷！ 勇士官方出面駁斥

勇士當家球星柯瑞因左手骨折高掛免戰牌。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)開季至今只打了四場比賽,就因左手骨折的嚴重傷勢高掛免戰牌,目前甚至有美媒指出,柯瑞本賽季可能直接報銷,但勇士官方已經出面嚴正駁斥柯瑞賽季報銷的說法。

根據《Bleacher Report》記者Ric Bucher透露,勇士隊的消息人士指出柯瑞的骨折傷勢比原先想像的更糟,有可能本賽季都無法再回到場上。此消息對於本季傷兵累累的勇士無疑是沉重的打擊。

請繼續往下閱讀...

A clarification from my story today citing a source saying Steph Curry is likely to miss the remainder of the season: while the injury was worse than originally thought, he wouldn't play again this season because there's no competitive reason. Story is being updated.