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NBA》真的難相處？ J.巴特勒與新隊友互動超逗趣（影音）

2019/11/09 09:59

J.巴特勒。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火球星J.巴特勒（Jimmy Butler）昨役交手太陽全場豪取34分，助球隊收下勝利，賽後他接受訪問，場邊卻出現有趣互動，不難看出他與新隊友間相處融洽。

J.巴特勒賽後接受FOX記者採訪，只見隊友雷納德（Meyers Leonard）及艾德巴約（Bam Adebayo）想入鏡歡呼，一同分享勝利喜悅，但J.巴特勒堅持要隊友「先回球員休息室」，別打擾他受訪，並微笑的說「現在不關他們的事，而是屬於我。」

J.巴特勒今夏和熱火簽下4年1.42億美元頂薪合約，過去他與隊友間的相處一直受到關注，這回場邊出現這有趣互動，可推斷他與新隊友間相處還算融洽。

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