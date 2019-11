NBA》真的難相處？ J.巴特勒與新隊友互動超逗趣（影音）

J.巴特勒。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕熱火球星J.巴特勒(Jimmy Butler)昨役交手太陽全場豪取34分,助球隊收下勝利,賽後他接受訪問,場邊卻出現有趣互動,不難看出他與新隊友間相處融洽。

J.巴特勒賽後接受FOX記者採訪,只見隊友雷納德(Meyers Leonard)及艾德巴約(Bam Adebayo)想入鏡歡呼,一同分享勝利喜悅,但J.巴特勒堅持要隊友「先回球員休息室」,別打擾他受訪,並微笑的說「現在不關他們的事,而是屬於我。」

請繼續往下閱讀...

J.巴特勒今夏和熱火簽下4年1.42億美元頂薪合約,過去他與隊友間的相處一直受到關注,這回場邊出現這有趣互動,可推斷他與新隊友間相處還算融洽。

“It’s not about them right now, it’s about me.”



Jimmy not trying to share the spotlight with his teammates pic.twitter.com/KH2Uc7lzxB