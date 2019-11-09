12強》盼重演八搶三經典戲碼 台灣睽違十年再對決墨西哥

台灣隊12強複賽首戰將對上墨西哥。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強分組預賽日前落幕，台灣以2勝1敗晉級超級循環賽複賽，將與南韓、澳洲爭奪東京奧運門票。台灣隊複賽首戰將對上A組第一的墨西哥，這也是兩隊睽違十年再度在國際賽交手，兩隊過去曾對戰9次，台灣隊雖然勝多敗少，但如今墨西哥來勢洶洶，台灣隊要打出超水準表現才行。

翻閱對戰紀錄，台灣與墨西哥上次在國際賽交手須追溯到十年前的2009年世界盃，兩隊過去9度交手，台灣拿下6勝3負的成績，而本次兩隊也為了爭奪奧運門票力拚進入複賽，墨西哥要與美國爭奪美洲區最佳名次，而台灣要跟南韓、澳洲競爭亞太區的奧運門票。

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值得一提的是，兩隊曾在2008年的「8搶3」奧運棒球最終資格賽交手過，當年台灣隊組隊不順，被外界評為「史上最弱」，不過台灣隊打出驚奇表現，陽建福面對墨西哥和澳洲拿下關鍵2勝，對上墨西哥先發5局無失分，台灣隊最後以5勝2敗排名第三，順利搭上北京奧運末班車，希望本屆12強賽複賽也能夠複製當年的感動。

墨西哥在本屆世界12強A組預賽連挫多明尼加、美國和荷蘭，以3連勝之姿闖進複賽，團隊投打成績與複賽其他隊伍相比皆名列前茅，攻擊指數更高達0.804，台灣隊投手群能否壓制將是關鍵，複賽首戰很有可能會推出旅美3A投手江少慶先發。

江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

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