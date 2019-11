NBA》「萌神」柯瑞驚傳整季報銷 勇士主帥說話了

勇士球星柯瑞左手骨折,今被記者爆料本季恐怕將提前報銷。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞(Stephen Curry)日前對太陽的比賽中左手骨折,動刀後原預計將缺陣3個月,但今卻有記者爆料他的傷勢比預期還更嚴重,本季恐怕將提前報銷,不過稍早勇士主帥出面反駁,砲轟「不知道這消息到底是從哪來的!」

柯瑞是在31日(美國時間30日)對太陽之戰中,遭太陽隊中鋒拜恩斯(Aron Baynes)壓到左手,導致左手第二掌骨骨折,動刀後預計缺陣3個月。不過今《Bleacher Report》記者Ric Bucher撰文爆料,指出有消息來源告訴他,柯瑞本季不太可能再上場打球。

請繼續往下閱讀...

不過勇士教練柯爾(Steve Kerr)稍早在交手灰狼賽前出面駁斥這項傳言,堅持柯瑞只要在醫務人員亮綠燈批准後,就會盡快重返球場。

勇士主帥柯爾受訪駁斥柯瑞報銷消息。(資料照,美聯社)

「我不知道這(報告)到底是從哪來的,」柯爾說道,「我才是最好的消息來源吧,所以作為你的消息人士我告訴你,我今天才跟總經理邁爾斯(Bob Myers)和營運總裁Rick Welts 談過,我們的說法不會改變,球隊就是會在3個月後重新評估柯瑞的情況,屆時只要醫生評估他已經準備好,就會立刻讓他重返球場。」

而科爾最後表示:「我能告訴你Stephen(柯瑞)非常想打球,我們希望能提供球迷們最好的比賽,許多來自世界各地的球迷都有在看柯瑞比賽,不讓他上場他會很無聊的,我猜他現在就已經覺得無聊了,畢竟他真的非常想打球。 」。

Steve Kerr calls the report that Steph Curry could miss the entire season a “headscratcher” and said he was “confused by the source.” Said Warriors plan to play Curry when healthy this season. Full quote here. pic.twitter.com/IyHZxhyoNu