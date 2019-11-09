NBA》「萌神」柯瑞驚傳整季報銷 勇士主帥說話了

勇士球星柯瑞左手骨折，今被記者爆料本季恐怕將提前報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）日前對太陽的比賽中左手骨折，動刀後原預計將缺陣3個月，但今卻有記者爆料他的傷勢比預期還更嚴重，本季恐怕將提前報銷，不過稍早勇士主帥出面反駁，砲轟「不知道這消息到底是從哪來的！」

柯瑞是在31日（美國時間30日）對太陽之戰中，遭太陽隊中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓到左手，導致左手第二掌骨骨折，動刀後預計缺陣3個月。不過今《Bleacher Report》記者Ric Bucher撰文爆料，指出有消息來源告訴他，柯瑞本季不太可能再上場打球。

請繼續往下閱讀...

不過勇士教練柯爾（Steve Kerr）稍早在交手灰狼賽前出面駁斥這項傳言，堅持柯瑞只要在醫務人員亮綠燈批准後，就會盡快重返球場。

勇士主帥柯爾受訪駁斥柯瑞報銷消息。（資料照，美聯社）

「我不知道這（報告）到底是從哪來的，」柯爾說道，「我才是最好的消息來源吧，所以作為你的消息人士我告訴你，我今天才跟總經理邁爾斯（Bob Myers）和營運總裁Rick Welts 談過，我們的說法不會改變，球隊就是會在3個月後重新評估柯瑞的情況，屆時只要醫生評估他已經準備好，就會立刻讓他重返球場。」

而科爾最後表示：「我能告訴你Stephen（柯瑞）非常想打球，我們希望能提供球迷們最好的比賽，許多來自世界各地的球迷都有在看柯瑞比賽，不讓他上場他會很無聊的，我猜他現在就已經覺得無聊了，畢竟他真的非常想打球。 」。

Steve Kerr calls the report that Steph Curry could miss the entire season a “headscratcher” and said he was “confused by the source.” Said Warriors plan to play Curry when healthy this season. Full quote here. pic.twitter.com/IyHZxhyoNu — Anthony Slater （@anthonyVslater） November 8, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法