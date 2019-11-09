NBA》雷納德輪休事件 哈登受訪一句話酸爆

火箭球星哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在台灣時間11月7日對陣公鹿的比賽中輪休，讓聯盟再掀球員輪休的發燒話題，雖然各方人士對此事表態不一，但當火箭球星哈登（James Harden）被問及此事時，不僅是反對輪休的做法，似乎還酸了雷納德一下。

James Harden won’t be taking the Kawhi route anytime soon



“Have you ever seen me not play because of load management?” pic.twitter.com/cCEaLOmY4h — Michael Shapiro （@mshap2） 2019年11月8日

哈登今日接受《運動畫刊》記者Michael Shapiro採訪時表示，只要他的身體狀況沒有大礙，一定會上場比賽，「如果我受傷了，我當然無法上場，但即使我身體有點狀況，我也會努力克服並嘗試出賽，您是否看過我因為工作量管理（load management）而沒有上場比賽？」

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事實上，哈登在火箭的七個賽季中，僅缺席29場比賽，鮮少選擇輪休，且場均出賽時間還高達35分鐘，因此哈登並不認同雷納德輪休的做法。

值得一提的是，火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）坦言，過去曾和教練團討論過要讓哈登輪休，不過這樣的想法並沒有和哈登達成共識，丹東尼向《運動畫刊》記者Michael Shapiro提到，「這只是教練團的考慮，倒是哈登從來沒有考慮過。」

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