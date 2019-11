NBA》雷納德輪休事件 哈登受訪一句話酸爆

火箭球星哈登。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇球星雷納德(Kawhi Leonard)在台灣時間11月7日對陣公鹿的比賽中輪休,讓聯盟再掀球員輪休的發燒話題,雖然各方人士對此事表態不一,但當火箭球星哈登(James Harden)被問及此事時,不僅是反對輪休的做法,似乎還酸了雷納德一下。

James Harden won’t be taking the Kawhi route anytime soon



“Have you ever seen me not play because of load management?” pic.twitter.com/cCEaLOmY4h