CBA》連3戰破20分成贏球功臣 林書豪卻對自己這點不滿意

雖然連3戰得分都突破20分，林書豪對於自己傳球的表現卻不是很滿意。（資料照，圖片取自林書豪IG）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪昨晚再度轟下生涯在CBA新高26分，帶領北京首鋼擊敗上海久事，笑納開季3連勝，而他加盟CBA連三場得分都突破20大關，完全沒有適應問題，儼然成為球隊主力，也獲洋教頭克里斯托普洛斯（Yannis Christopoulos）盛讚，不過林書豪對自己的表現卻不甚滿意，認為在傳球方面自已應該要能做到更好。

昨晚林書豪完全展現出自己擅長突破的優勢，第4節雙方比數僵持不下時，林書豪挺身而出，兩度用最自己最擅長的得分方式，幫助球隊取得領先優勢，而此役他也展現高命中率，全場兩分球17投12中，唯一美中不足的是三分球2投0中，但仍貢獻全隊最高的26分，也締造自己加盟CBA得分新高，成為球隊贏球的大功臣。

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「他（林書豪）待在板凳席時，就盯著場上看對方打球，思考等一下輪到他上場時該怎樣調整自己，」首鋼洋教頭克里斯托普洛斯在接受《北京青年報棒》訪問時說道，「他真的很聰明，會從比賽過程中學習如何去打球。」

而林書豪雖獲得隊友、教練稱讚，不過他對於昨晚的表現卻似乎不太滿意，尤其是自己單場就出現了5次失誤，「對手防守方面做得相當不錯，我通常可以看得很清楚該怎麼把球傳出去，但他們真的給我不少壓力，希望接下來的比賽在護球部份能做到更好，也能傳出更多更好的球。」

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