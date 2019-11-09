亞太冰石壺錦標賽，台灣遺憾無緣四強（國際冰石壺總部官網）

〔體育中心／綜合報導〕於深圳舉辦的亞太冰石壺錦標賽，台灣隊預賽賽程已於7日全部結束，男女兩隊各拿下5勝4敗及3勝4敗的成績，均以第五名作收，無緣晉級四強。今年度賽事也就此告一段落。

亞太冰石壺錦標賽，台灣遺憾無緣四強（國際冰石壺總部官網）

本次比賽台灣隊都旗開得勝，首戰男子隊遇上澳洲、女子隊遇上哈撒克，各以12:1、12:11拿下比賽，贏得好彩頭。然而後續面對中日韓三個强隊均無法得勝，使得戰績無法提升，始終維持在晉級邊緣，最終遺憾無法進入複賽。

請繼續往下閱讀...

尤其男子隊和日本的比賽最為可惜，被日本隊後來居上，以5:6一分差逆轉落敗。但是女子隊則在與卡達的第3戰演出驚奇，在1:8的落後局面下，最後三局連得8分，以9:8收下逆轉勝。

亞太冰石壺錦標賽，台灣遺憾無緣四強（國際冰石壺總部官網）

冰石壺是起源於蘇格蘭的運動，並在1998年正式列入冬季奧運項目。每隊要派上4位運動員參賽，在一局之中，每隊各有兩次推石壺的機會。在一局結束後，計算雙方在「大本營」中「石壺」的數量，擁有距離中心點最近的「石壺」的一方獲勝。勝利方每擁有一個距離中心點更近的「石壺」則得到1分，而一場冰石壺比賽合共有10局，最後總分高的一方獲勝。

本屆金牌戰將於今（9）日舉行，男子組及女子組將由日本分別出戰韓國與中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法