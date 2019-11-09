NBA》湖人火力還不是最大化？ 主帥親自說分明

湖人主帥沃格爾（右）認為現階段湖人的進攻火力並不是最大化，還會持續發展中。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人開季至今打出6勝1敗的強勢表現，除了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連3戰繳出大三元的成績外，A.戴維斯（Anthony Davis）、「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人的亮眼表現也功不可沒，但主帥沃格爾（Frank Vogel）卻認為現階段湖人的進攻火力並不是最大化，還會持續發展中。

湖人7場比賽場均能攻下111分，全聯盟排名第16，屬於中段班的階層，但與第一名公鹿的122.3分相比，足足相差11.3分，不過湖人主帥沃格爾並不認為這是一件壞事，反而代表有空間可以改善進攻端的部分。

請繼續往下閱讀...

沃格爾提到，隨著球季的進行，湖人的進攻會與現在有很大的不同，沃格爾也願意在戰術方面多做設計，讓球員發展出彼此間的化學效應，「整個球季是一個巨大的發展，如果球隊某項部分做得好，對手就會針對這點去做因應，因此我們必須要發展出不同的攻擊策略。」

而湖人以現階段來說，進攻端火侯比較不足的地方就是三分外線的火力，湖人團隊三分球命中率為31.7%，在聯盟排名倒數第四，或許也是沃格爾希望加強的部分。

值得一提的是，沃格爾向來都是以防守觀念為主的教練，本賽季執教湖人，也為球隊在防守方面帶來相當大的貢獻，目前湖人防守等級為97.9，不僅排名聯盟首位，也是1999-2000賽季以來球隊最高的防守等級，當年是紫金軍團三連霸時期的開端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法