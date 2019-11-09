MLB》誰最需要日本內野魔術師？ 美媒點名這3隊最該簽

日本內野魔術師菊池涼介（左）將以入札制度挑戰大聯盟。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊二壘魔術師菊池涼介日前獲母隊廣島同意，休季將以入札制度挑戰大聯盟，而他最大賣點除了擁有七屆金手套獎，2013年單季繳出超狂的544次助殺，更創下日職單季最多紀錄，美媒《12UP》就點名3支最需要他的大聯盟球隊。

效力日職廣島隊的菊池，本季出賽138場，有13轟48打點，打擊率2成61，比賽中常見到菊池將非常可能形成安打的球接進手套當中，讓他成為日職史上最年輕的二壘金手套得主，連讓他贏得「野生兒」、「內野魔術師」的稱號。過去在經典賽期間，菊池也屢次獲得大聯盟肯定，連太空人隊當家二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）都對他印象深刻，曾經讚其優秀攻守能力絕對能在大聯盟立足。

請繼續往下閱讀...

菊池涼介。（資料照，記者羅沛德攝）

哪一隊需要網羅菊池？美媒《12UP》記者懷特（Parker White）首先點名紅襪，最主要的原因就是因為紅襪當家二壘老將佩卓亞（Dustin Pedroia）3年內左膝5度動刀，復出重返球場成疑，加上季後成為自由球員的頭號工具人霍特（Brock Holt）暗示將離開，菊池將能適時補上二壘的空缺，但如此一來，恐怕將跟我國旅美好手林子偉成為競爭對手。

第二支被點名的隊伍，就是陣中同樣擁有日本籍球員達比修有的小熊隊，小熊日前確定將不與去年因為違反大聯盟家暴規定、被禁賽40場比賽的內野手羅素（Addison Russell）續約，而在游擊手巴耶茲（Javier Baez）的優異表現下，雖然應該能將二壘重責大任交給自家新秀霍納（Nico Hoerner），但畢竟霍納還年輕，而菊池的加盟定能有效強化內野守備能力。

最後、也是《12UP》認為最需要菊池的球隊就是巨人，舊金山大軍季中釋出合作6年的28歲的前明星二壘手佩尼克（Joe Panik），雖然陣中之前用兩位投手從釀酒人換來的頂級二壘新秀杜邦（Mauricio Dubon）本季也有不錯的表現，不過菊池頂尖、優異的防守能力，絕對能使他成為比杜邦更具吸引力的選項，因此《12UP》認為對這位29歲的日本明星二壘手來說巨人絕對是他在大聯盟最佳的落腳處。

菊池涼介將挑戰大聯盟。（資料照，記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法