NBA》八村壘100得分達陣！同場加演驚天動地單手爆扣（影音）

八村壘（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今晚雖然在主場13之差輸給來訪騎士，但日裔新秀八村壘（Rui Hachimura）表現搶眼，以77%命中率砍下21分，NBA生涯第100得分完成，僅花了8場比賽，成為隊史繼沃爾（John Wall）後，最快達成此紀錄的球員。

八村壘在今年NBA選秀會上首輪第9順位被巫師選中，開季就獲得重用，目前出賽8場都是先發，場均上場28.5分鐘，可貢獻13.6分、6.1籃板，投籃命中率49%。

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八村壘在今晚開賽前，NBA總得分是88分，而他也在今天第2節讀秒階段，藉由一記騎馬射箭打板命中，達成生涯第100得分。他花了8場比賽達成，排名隊史第2名，僅次於球隊一哥沃爾。

值得一提的是，他在第三節還上演一記精采的單手爆扣，身高203公分的八村壘，接獲畢爾（Bradley Beal）傳球，一個箭步直接在206公分的T.湯普森（Tristan Thompson）面前躍起，單手將球灌進籃框，博得滿堂彩。

LOOK OUT BELOW#WizCavs | @rui_8mura pic.twitter.com/NSHBT2PAlH — Washington Wizards （@WashWizards） 2019年11月9日

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