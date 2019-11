NBA》塞爾提克後衛砲火四射 慘遭聯盟罰款1.5萬美元

塞爾提克後衛史馬特(左)因抨擊裁判的吹判方式,遭聯盟罰款1萬5000美元。(資料照, USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克昨日擊敗黃蜂後,已經拉出一波六連勝的佳績,但陣中後衛史馬特(Marcus Smart)卻因賽後抨擊裁判的吹判方式,遭聯盟罰款1.5萬美元(約45萬台幣)。

史馬特昨日在第三節短短不到11秒的時間,就連續吞了2次犯規,導致史馬特瞬間身背5次犯規,主帥史蒂文斯(Brad Stevens)不得不把史馬特換下場,當時史馬特不滿教練將他換下,直接在場邊向史蒂文斯表達強烈的抗議,最終雖然塞爾提克以21分之差大勝,但史馬特僅得到6分、5助攻,表現並不出色。

賽後,史馬特透露是認為主帥史蒂文斯沒有替他向裁判抗議,因此才會在場邊和教練有言語上的交換,「我告訴他,在某些時候,他必須以教練的身分介入並說些什麼,雖然我從教練的立場可以理解,但就球員的觀點而言,他必須介入。」此外,史馬特也提到已經為自己場邊動怒的行為向教練道歉了。

