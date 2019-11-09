NBA》塞爾提克後衛砲火四射 慘遭聯盟罰款1.5萬美元

塞爾提克後衛史馬特（左）因抨擊裁判的吹判方式，遭聯盟罰款1萬5000美元。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克昨日擊敗黃蜂後，已經拉出一波六連勝的佳績，但陣中後衛史馬特（Marcus Smart）卻因賽後抨擊裁判的吹判方式，遭聯盟罰款1.5萬美元（約45萬台幣）。

史馬特昨日在第三節短短不到11秒的時間，就連續吞了2次犯規，導致史馬特瞬間身背5次犯規，主帥史蒂文斯（Brad Stevens）不得不把史馬特換下場，當時史馬特不滿教練將他換下，直接在場邊向史蒂文斯表達強烈的抗議，最終雖然塞爾提克以21分之差大勝，但史馬特僅得到6分、5助攻，表現並不出色。

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賽後，史馬特透露是認為主帥史蒂文斯沒有替他向裁判抗議，因此才會在場邊和教練有言語上的交換，「我告訴他，在某些時候，他必須以教練的身分介入並說些什麼，雖然我從教練的立場可以理解，但就球員的觀點而言，他必須介入。」此外，史馬特也提到已經為自己場邊動怒的行為向教練道歉了。

Marcus Smart has been fined $15,000 for his criticism of the officials in Charlotte



Here are his comments from last night pic.twitter.com/PgDUceI8xs — Celtics on NBC Sports Boston （@NBCSCeltics） 2019年11月8日

不過仍讓史馬特砲火四射的，就是昨日的執法裁判，「我希望他們能以正確的方式吹判比賽，有很多的哨音，我都不知道到底犯規在哪裡，似乎只有我在進攻時，才不會被吹犯規，身為一位球員，必須要懂得保護自己，沒有人會保護你，如果這意味著我要被罰一點錢，那就讓他們罰吧。」

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