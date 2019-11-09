NBA》字母哥下半場轟28分無用 爵士射手三分絕殺公鹿

波丹諾維奇最後1.3秒三分絕殺公鹿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今作客猶他挑戰爵士，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）下半場狂轟28分率隊一路緊咬，爵士靠著新同學波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）第四節1.3秒致勝三分絕殺公鹿，終場以103：100驚險獲勝，收下連勝。

公鹿上半場攻守失序，連兩節得分都未能突破20分，「字母哥」亞德托昆波更是7投0中，只靠著罰球拿下兩分，爵士半場以55：35大幅領先。

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不過易籃後，亞德托昆波逐漸找回手感，率隊克服落後22分的劣勢，下半場轟狂砍28分，更在第四節還剩5分多鐘時連拿5分助隊首度領先，但爵士也很快打出一波10：3的攻勢超前，就在追分之際，亞德托昆波6犯離場，布雷德索（Eric Bledsoe）和米德爾頓（Khris Middleton）扛下得分重任，米德爾頓最後8秒2罰俱中，公鹿追到100：100平手。

亞德托昆波。（今日美國）

爵士在最後1.3秒握有球權，英格斯（Joe Ingles）半場發球直接傳給波丹諾維奇，他也不負眾望投進絕殺三分彈，幫助爵士以103：100氣走公鹿。

亞德托昆波攻下全隊最高的30分、13籃板，另有4助攻、抄截和阻攻各2，米德爾頓也有26分、11籃板的雙十數據，布雷德索則有22分、8籃板和5助攻。

爵士射手波丹諾維奇飆進5記三分彈，攻下轉隊新高的33分，康利（Mike Conley）挹注20分，米契爾（Donovan Mitchell）有19分、5籃板和6助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻8分、17籃板。

波丹諾維奇最後1.3秒三分絕殺公鹿。（美聯社）

波丹諾維奇最後1.3秒三分絕殺公鹿。（今日美國）

BOJAN BOGDANOVIC AT THE BUZZER! WOW! pic.twitter.com/EjRZrQwmN7 — Legion Hoops （@LegionHoops） 2019年11月9日

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