NBA》獨行俠雙星66分白搭 尼克三分神準止4連敗

小莫里斯（持球者）攻下全隊最高29分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠主場交手尼克，「歐陸雙星」東契奇（Luka Doncic）及波辛傑斯（Kristaps Porzingis）合砍66分，但無法幫助球隊贏球，尼克團隊籃球奏效，三分球命中率達50%，全隊5人得分上雙，終場尼克就以106：102擊敗對手，中止4連敗。

開賽雙方形成拉鋸戰，節末尼克打出一波11：2小高潮，8分領先進入第2節。次節比賽，獨行俠靠著東契奇單節8分3助攻，以及波辛傑斯12分帶領下，將落後分差縮小至4分。

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易籃再戰，雙方在第3節，用三分球互相較勁，分差維持在4分。末節比賽，獨行俠一度打出10：3反超比數，但尼克尼利基納（Frank Ntilikina）連得5分，助球隊緊咬比數，關鍵時刻藍道（Julius Randle）2罰1中鎖定戰局，尼克4分差客場踢館成功。

藍道（左）。（美聯社）

尼克全場3分球28投14中，全隊5人得分上雙，小莫里斯（Marcus Morris）攻下全隊最高29分，藍道貢獻21分8籃板；獨行俠以東契奇表現最佳，他繳出38分14籃板10助攻大三元成績單，波辛傑斯挹注28分9籃板，其餘隊友熄火，最終4分之差輸球，無法將勝利留在主場。

東契奇繳大三元。（法新社）

波辛傑斯。（美聯社）

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