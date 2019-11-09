NBA》D.羅素回歸轟52分成空響 勇士延長賽不敵灰狼（影音）

D.羅素強勢回歸，狂轟生涯新高52分，卻仍救不了勇士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去5季拿下3冠的勇士隊，本季飽受傷兵困擾，過去在NBA的宰制力不再，目前僅拿下2勝，今作客明尼蘇達交手灰狼，過去3場比賽因傷缺席的後衛D.羅素（D'Angelo Russell）今強勢復出狂飆7顆三分球轟下破紀錄的52分，無耐他隻手難遮天，激戰到延長賽勇士仍以119：125不敵灰狼，D.羅素生涯新高的飆分秀也成空響。

傷病問題困擾著勇士，浪花兄弟及D.格林（Draymond Green）接連受傷，而因腳踝扭傷缺3戰的D.羅素，今不負眾望強勢回歸，開局手感冰冷的勇士，不過在D.羅素強勢帶領下，轟進31分首節就取得領先，灰狼雖然靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）一路將比分緊咬，上半場結束前明尼蘇達大軍進攻卻大當機，最後一分半全隊僅投進2球，讓勇士以61：60趁機奪回領先優勢。

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易籃後，勇士D.羅素再度挺身而出，領隊打出一波12：3的小高潮，又再第三節鈴響前命中壓哨三分球幫助勇士取得6分領先，然而決勝節灰狼A.威金斯（Andrew Wiggins）回神，帶領球隊將落後的比分追上，最後5.6秒更突破籃下投進關鍵追平分，將比賽逼進延長賽。

灰狼A.威金斯末節突破籃下幫助球隊將追平比分。（美聯社）

而D.羅素在延長賽雖然積極在外線出手，無奈最後21.9秒，勇士隊發球出現失誤，迫使勇士隊只能發動犯推戰術，送灰狼卡文頓（Robert Covington）上罰球線，最後D.羅素、柏克斯（Alec Burks）外線出手都沒能命中，勇士終場就以119：125不敵灰狼。



上演飆分秀的D.羅素成了悲劇人物，三分球17投7中，攻下生涯新高的52分、9籃板、5助攻，另有3抄截2火鍋，締造僅次於哈登（James Harden）59分的第二高分，同時寫下勇士1978年傳奇球星貝瑞（Rick Barry）後隊史最高。不過除了D.羅素，此役勇士僅柏克斯18分、9籃板，和菜鳥 帕斯卡爾（Eric Paschall）12分達雙位上雙。

而灰狼前鋒A.威金斯攻下全隊最高的40分，也寫下自己本季得分新高，隊友們也抱以兇猛的火力支援，狼王湯斯20分14籃板、卡文頓17分11籃板皆繳出雙十成績，奧柯吉（Josh Okogie）與新同學萊曼（Jake Layman）也都有14分進帳，灰狼也順利終止2連敗。

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