NBA》詹姆斯轟25分締造里程碑 湖人滅火收七連勝

詹姆斯拿下25分、4籃板和6助攻，締造生涯第1000場得分超過20大關的比賽，僅次於傳奇球星馬龍和賈霸。（USA TODAY Sports）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人延續連勝氣勢，兩大球星A.戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）聯手出擊，分別轟下26與25分，率隊95：80拿下7連勝，戰績7勝1敗，高居聯盟第一。

詹姆斯此役出賽36分鐘，19投10中，包括4顆三分彈，拿下25分、4籃板和6助攻，也締造生涯第1000場得分超過20大關的比賽，僅次於傳奇球星馬龍和賈霸，排名史上第三。

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湖人此役僅A.戴維斯和詹姆斯得分上雙，但靠著招牌防守，仍足以致勝。本季湖人場均失分僅101.1分，排名西部第二，此戰僅失80分，是湖人本季最低失分。

A.戴維斯狠賞熱火一哥巴特勒追魂麻辣鍋。（法新社）

熱火在第四節初，拉出10：4的攻勢，將分差追到6分落後，但突然陷入得分荒，4分鐘內一分未得，將勝利拱手讓人。

熱火一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）轟下全隊最高22分，卓吉奇（Goran Dragic）替補上陣貢獻19分，但團隊命中率不佳，尤其三分球35投僅6中，成為吞敗主因。

熱火一哥巴特勒（左）拿下全對最高分。（法新社）

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