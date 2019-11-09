NBA》里拉德狂飆生涯新高60分無用 拓荒者不敵籃網苦吞四連敗

拓荒者球星里拉德（左）豪取生涯新高60分，球隊仍吞下4連敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日在主場迎戰籃網，雖然拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）打出瘋狂一役，豪取生涯新高60分，但仍舊不敵厄文（Kyrie Irving）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）合砍67分的表現，終場拓荒者115：119敗下陣來吞下4連敗，籃網則是取得2連勝。

拓荒者球星里拉德（左）豪取生涯新高60分。（USA TODAY Sports）

首節籃網展現出強大火力，厄文、汀維迪外線頻頻開砲，幫助球隊建立26：20的領先，半場打完也以5分差領先拓荒者。

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易籃後，里拉德開始接管比賽，展現犀利的切入和精準的外線投籃，成功幫助球隊追至一球之差，不過來到決勝節兩隊呈現拉鋸戰況，最終厄文在讀秒階段先是切入打板命中，再靠著哈里斯（Joe Harris）關鍵罰球鎖定戰局，僅管里拉德狂砍60分，拓荒者還是欠缺臨門一腳吞下4連敗。

籃網後衛厄文（左）單場繳出33分的表現。（美聯社）

里拉德此役33投19中，包括飆進7顆外線，罰球線上也是15罰15中的精彩表現，單場豪取生涯新高60分，先前里拉德單場最高得分是在台灣時間2017年4月8日對爵士的比賽中，當時繳出59分，今日成功刷新自己的紀錄。

不過相較里拉德的瘋狂表現，拓荒者其他球員手感都較為冰冷，A.西蒙斯（Anfernee Simons）攻下15分為球隊次高，麥考倫（CJ McCollum）19投僅4中，得到8分、5籃板。

籃網方面，汀維迪18投11中，包括6記外線，繳出34分、5籃板的成績，厄文則有33分、6助攻進帳，兩人皆是籃網此役贏球的功臣。

汀維迪（左）今日攻下34分為全隊最高。（美聯社）

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