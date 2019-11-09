12強》王威晨對日跑壘瑕疵沒得分 三壘指還原當時狀況

台灣隊7日對上日本隊時，首局兩出局王威晨（圖右）在一壘，林泓育（圖左）敲深遠飛球，眼看有望形成兩分砲，卻打在牆上，林泓育只上到一壘，王威晨停留在三壘，沒能得分，被日本球評上原浩治直指「怠慢跑壘」是勝負關鍵，引發網路廣大熱議。（資料照，合成圖）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在7日12強台日大戰中以1比8不敵日本隊，雖然順利晉級複賽，但一局下王威晨、林泓育的跑壘瑕疵導致1分都沒得到，日本球評上原浩治就直指「怠慢跑壘」是勝負關鍵。對此，擔任三壘跑壘指導員的教練蔡昱詳還原當時狀況，表示看到王威晨來不及回本壘得分，所以才把他擋下來。

台灣隊7日對上日本隊時，首局兩出局王威晨在一壘，林泓育敲出深遠飛球，眼看有望形成追平兩分砲，卻打在左外野全壘打牆上，林泓育只上到一壘，王威晨則停留在三壘沒有回本壘得分，被日本球評上原浩治直指「怠慢跑壘」是勝負關鍵，引發網友們熱烈討論。

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針對這個Play，台灣隊總教練洪一中直言，這是林泓育跑壘失誤，照理來講應該可以上二壘，至於王威晨有全力衝，上三壘沒什麼問題。據《ETtoday新聞雲》報導，蔡昱詳則表示，林泓育那顆球打到牆上已經掉下來，王威晨要回本壘得分會來不及，所以才把他擋下。

蔡昱詳說，他會提醒選手不論是不是全壘打、或是幾出局，全力衝刺就對了。

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