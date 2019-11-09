12強》台灣隊簡章變China Taipei 棒協：只能概括承受

WBSC的12強官方簡章，台灣隊印為China Taipei，為西班牙文版本。（讀者提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣隊殺進WBSC世界12強棒球錦標賽複賽，今天搭機前往東京比賽，有讀者反映12強的簡章，把台灣隊英文Chinese Taipei，印成China Taipei，中華棒協秘書長林宗成解釋WBSC官方版本分英文和西班牙文，China Taipei是西班牙文（拉丁文）版，西班牙文稱中華隊就是這樣的讀音（支那台北）與拚法，我們只能概括承受。

林宗成說，這次12強官方手冊有WBSC（世界棒壘總會）與中華棒協的版本，而WBSC的官方語言有兩種英文及西班文，英文為Chinese Taipei、西班文China Taipei，不同於英文，這是西班牙文的用法「國外哪會為台灣想那多！」所以我們在國際上有點辛苦，也因此老外常把「中華民國」、「中華人民共和國」混淆。

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林宗成說，西班牙文的拚法，是無可改變的問題「只有概括承受」，這也是棒協常辦國際賽的原因之一，讓世界與中南美洲認識台灣，瞭解「中華民國」不是「中華人民共和國」讓他們盡量來台灣、認識台灣。

林宗成強調，該名讀者看到China Taipei，版本為西班牙文版本，「但是中華棒協版本一定不會用錯，英文版和中文版都是Chinese Taipei！」他也說，中華棒協是中華奧會的成員，必須遵守國際奧會規章。

WBSC的12強官方簡章，台灣隊印為China Taipei，為西班牙文版本。（讀者提供）

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