NBA》玻璃心？ 球迷穿台灣國旗衣 中國緊急停播讓自家人傻眼

湖人隊今天和熱火隊的比賽，有球迷身穿台灣國旗衣服，坐在熱火隊板凳席的後方。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國又玻璃心了？洛杉磯湖人今天在主場迎戰邁阿密熱火，中國騰訊體育原本要直播這場賽事，未料突然臨時停播，因為場邊第一排觀眾有人身穿「青天白日滿地紅」國旗的衣服，讓許多中國網友傻眼。

相關影片請點此

今天比賽現場熱火板凳席後方，有一名穿著台灣國旗的衣服的球迷，坐在第一排觀眾席上。由於現場轉播鏡頭是由美國NBA官方控制，騰訊無法避開，騰訊體育因此停播，並只在賽後播放湖人和熱火隊的精華片段，沒有照慣例上傳整場比賽。

請繼續往下閱讀...

騰訊官方以「比賽前方傳輸介質不符合播出標準」為由，緊急停止網路直播NBA湖人對熱火的比賽，改播另一場拓荒者對籃網的賽事。騰訊體育仍透過跑馬字，轉播湖人和熱火的比賽。

當時有2500萬球迷在觀看比賽，因此騰訊這舉動讓大批中國網友傻眼，還有人表示對於騰訊的作為無法諒解。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭後，讓中國人相當不滿，紛紛喊出全面抵制的口號，騰訊體育也一度停播NBA中國熱身賽。目前騰訊體育仍抵制、拒播火箭隊所有賽事。

不少中國網友表示，「這個沒啥啊 不用這麼敏感吧」、「實話實說，有點掩耳盜鈴了」、「這就真的沒必要了」、「穿青天白日旗不一定是台獨」。但也有中國網友說，「這是原則問題。原則都可以妥協，那這個國家還有什麼？」

湖人隊詹姆斯。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法