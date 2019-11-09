12強》日粉瘋台灣！ 用中文狂喊：「洪一中」、「彭政閔」

台灣隊抵達日本後，受到日本球迷歡迎，還有人用中文直呼：「洪一中」、「彭政閔」，用熱情表達對台灣的愛。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／成田機場報導〕12強台灣隊在日本晚間8點（台灣時間晚上7點）出關，就受到大批日本、台灣球迷歡迎，其中有日本球迷還用中文直呼：「洪一中」、「彭政閔」，用熱情表達對台灣的愛。

「我們很喜歡台灣。」4名日本球迷在成田機場等候台灣隊出關。包括「永遠的Lamigo」、林泓育和陳俊秀，以及彭政閔，都在他們的巧手下化身精美海報。

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在台灣隊總教練洪一中出境時，他們就高喊「洪一中」的名字，之後陸續像是王建民、王柏融等人出來時，這些日粉也都能叫出他們的名字。其中一名日本球迷很愛「恰恰」彭政閔，也如願留下合影。

除了日本球迷之外，台灣球迷也跟到東京來為台灣隊加油，像是這次3場預賽打擊表現不錯的王威晨，一出關就受到熱烈歡迎。

日本球迷在成田機場接機。（特派記者林正堃攝）

台灣隊抵達日本，台日球迷在成田機場接機。（特派記者林正堃攝）

台灣隊抵達日本，台日球迷在成田機場接機。（特派記者林正堃攝）

台灣隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）

預賽打擊表現不錯的王威晨，一出關就受到熱烈歡迎。（特派記者林正堃攝）

王建民。（特派記者林正堃攝）

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