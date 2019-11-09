中職》味全龍打爆澳職球隊！ 李凱威單場MVP

李凱威獲單場MVP。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今天和澳職阿德雷德巨人隊打交流賽，首戰以13：4奪勝，單場猛灌4打點的李凱威獲單場MVP，總教練葉君璋表示，「凱威狀況一直很好，個性、態度都很棒，希望他一直保持。」

味全推派吳俊杰掛帥先發，首局雖先掉1分，但1局下半味全龍隊開路先鋒洪瑋漢率先敲出安打，2出局後上到三壘，接著再靠暴投追平比數。

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3局上巨人隊攻勢再起，代打上陣的查飛（Ryan Chaffee）敲出陽春砲，4局上再利用連續2支安打，加上2次滾地球攻下1分，取得3比1領先。味全龍4局下半掀起反撲，代打的吳睿勝敲出陽春全壘打，加上2出局後巨人隊投手連續投出3次保送擠成滿壘，關鍵時刻第二棒的二壘手李凱威敲出清壘的二壘安打，幫助味全龍以5比3逆轉戰局。

5局下龍隊再接再厲，2出局後吳睿勝、林孝呈連續兩支二壘安打再添1分，6局上巨人靠著不死三振及2支安打攻佔滿壘，再靠觸身球拿下1分。6局下洪瑋漢安打、李凱威遭到觸身球，1出局後劉基鴻打出二壘安打，幫助味全攻下2分。

7局下味全猛攻，2出局後魏全遭觸身球保送，曾傳昇二壘安打，洪瑋漢三壘安打拿下2分，接著李凱威再敲出二壘安打攻下分數，接著高淮安轟出全壘打，一口氣追加2分，總計味全龍隊一共敲出12支安打，終場13比4贏球。

此戰味全龍一共推派7名投手車輪戰，吳俊杰2.2局丟2分；陳良志1.1局丟1分、威爾森（Jared Wilson）、歲內宏明、森榮鴻、黃東淯、呂偉晟各投1局，其中歲內宏明丟1分。

李凱威雙安4打點獲選單場最有價值球員，頒獎時和啦啦隊一同跳舞，他靦腆的笑說：「第一次很不習慣，但也很新鮮，因為以前即使是勝利打點、打得好也不會這樣。」

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