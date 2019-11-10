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福州賽》銅牆鐵壁！周天成神防守讓主播直呼不可置信（影音）

2019/11/10 06:49

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的中國福州羽球公開賽，台灣一哥周天成昨天在男單四強賽中以21：20、21：12，花45分鐘擊敗丹麥好手安童森Anders Antonsen，闖進決賽。周天成在比賽中展現銅牆鐵壁般的防守，讓現場主播直呼不可置信。

此戰安童森在一次的對打中，打出一記殺球，快要落在邊線之際，被周天成飛身救球守下，安童森在打向對角，卻被周天成逮到反擊機會，直接扣殺，安童森這時趕緊用反拍救球，卻把球打高，讓周天成用殺球輕鬆得分。這個PLAY讓現場主播大讚。

而周天成在這場比賽展現強大的防守，讓對手難以攻破，周天成的物理治療師高敏珊也坐在場邊，多次高舉雙手歡呼。

周天成今天將搶本季第四座冠軍，他的對手將是日本球王桃田賢斗。兩人生涯12次對決，周天成僅拿2勝，吞下10次敗仗，近期更是處於對戰6連敗。

周天成。（法新社）

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